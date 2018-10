"Chiamati alla fraternità", Enzo Bianchi fa il pieno alla chiesa di Coriano

Enzo Bianchi fa il pieno a Coriano. La chiesa di via Pacchioni ha ospitato il fondatore della Comunità di Bose, nel primo degli appuntamenti proposti per approfondire i contenuti dell’anno pastorale che ha come tema "Chiamati alla fraternità". Ha introdotto l’incontro il vescovo Livio Corazza, che ha sottolineato come l'obiettivo è "dare testimonianza di una comunità fraterna, luminosa e attraente".

Bianchi ha parlato della fraternità nella Scrittura e nella vita della Chiesa nascente: “La parola fraternità la troviamo nelle prime pagine della Genesi quando Dio chiede a Caino dov’è suo fratello, una domanda che implica una custodia e una fraternità verso l’altro. L’umanità è una catena generazionale in cui uno è a immagine e somiglianza dell'altro e l’uno e l’altro a somiglianza di Dio. La fraternità nasce dall’avere tutti origine dallo stesso Dio creatore e la fraternità è stata fondamentale nella prima comunità tanto da diventare il nome stesso della Chiesa".

Gli incontri di Coriano continuano lunedì 22 ottobre, alle 20.45: il vescovo Corazza parlerà di “Un cammino di fraternità per la Diocesi”. Lunedì 29 ottobre, sempre alle 20.45 si parlerà di “Laboratori di fraternità: nella comunità, negli organismi e nella vita quotidiana”.