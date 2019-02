"Chicane" al Ronco in via Baldraccani, ci sono novità: una verrà eliminata, ma non tutte

Il Comitato di Quartiere Ronco, nei giorni scorsi è stato a colloquio con gli organi del comune per discutere le modifiche da attuare in via Baldraccani. Al termine dell'incontro è emerso che verrà eliminata la chicane di fronte alla scuola Elementare e trasformazione in incrocio rialzato, come è stato fatto su via degli Augustini.

Rimarrà invece invariata la chicane fra via degli Augustini e via Baldraccani. La chicane più vicina a via Montaspro verrà per cosi dire “limata”: verrà infatti variata la curvatura e sarà meno stretta. Nessuna modifica nel cambio di corsia in via Morandi. Verranno attuate inoltre altre modifiche al fine di restringere la viabilità.

"Come Comitato abbiamo manifestato contrarietà alle chicane in quanto non presentano l’effetto sperato se non all’inizio quando è arrivata la novità, mentre a regime queste vengono tagliate tranquillamente dagli automobilisti" si legge in una nota del Comitato