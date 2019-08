Chiede l'elemosina all'incrocio, scatta il controllo: denunciata giovane irregolare

La Volante della Polizia ha sottoposto a controllo, venerdì intorno alle 17.45, una donna che chiedeva l’elemosina alle auto in colonna all’incrocio tra viale Roma e via Campo di Marte. E’ emerso che la giovane, serba di 27 anni, era irregolare sul territorio nazionale. Per questo è stata denunciata ai sensi delle norme sull’immigrazione.