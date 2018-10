La chiesa di S.Francesco d’Assisi riapre per festeggiare il Patrono d’Italia

Sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza a presiedere la messa solenne in programma giovedì, alle 11, a San Francesco d’Assisi, in occasione della solennità del Patrono d’Italia. Promossa dall’Unità pastorale Centro storico, coordinata dal parroco di San Mercuriale – Santa Lucia don Enrico Casadio, la liturgia eucaristica con preghiera per l’Italia vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari cittadine. Per molti forlivesi sarà l’occasione per riaffacciarsi nella chiesa di corso Garibaldi, a due anni esatti dalla partenza degli ultimi Frati Minori residenti in città.

Quel fatidico 4 ottobre 2016, i padri francescani Bonaventura Pini, Giuseppe Amante e Maurizio Piazza si accomiatarono definitivamente da Forlì e Montepaolo dopo quasi 800 anni di servizio: le cronache attestano, infatti, la presenza degli emuli del Poverello già al tempo di Sant’Antonio di Padova, nel 1222. In realtà, la chiesa di San Francesco d’Assisi, posta in corso Garibaldi quasi all’imbocco con piazza del Duomo, apre regolarmente la domenica mattina alle 11 e nei festivi, in occasione della messa celebrata da padre David Mihai.

Il sacerdote è l’assistente spirituale dei romeni di rito greco-bizantino presenti a Forlì, affidatari della chiesa in accordo con i frati Minori, rimasti proprietari dell’intero complesso. Negli altri giorni della settimana, San Francesco rimane chiusa. Non è escluso che il recente approdo “estivo” dei Francescani Conventuali a Montepaolo di Dovadola, con riapertura nei fine settimana dell’eremo che fra il 1221 e il 1222, per 15 mesi fu dimora del grande santo portoghese Antonio da Padova, il prossimo anno non abbia un seguito anche a Forlì.