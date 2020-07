Predappio, celebrato il mese dell'acqua battesimale. Continuano le messe su Facebook

Nel mese dedicato all’acqua battesimale il parroco della chiesa di Sant’Antonio a Predappio ha organizzato le celebrazioni eucaristiche affinché il maggior numero di abitanti locali possa attingere dai contenitori preparati acqua santa da portare nelle case per la benedizione. La distribuzione dell’acqua è accompagnata da una preghiera riportata su un apposito foglio che deve essere recitata dal capo famiglia e dall’immagine della beata Benedetta Bianchi Porro, preparata sul tradizionale ricordino quaresimale che si lascia alle famiglie nelle benedizioni delle case che quest’anno sono state interrotte a causa dell’epidemia da Coronavirus.

Nella seconda domenica di luglio il parroco don Urbano ha sempre predisposto i contenitori dell’acqua santa su due tavoli rivolti all’assemblea, al di sopra degli scalini che separano la navata dalla sopraelevazione nel presbiterio e al termine della celebrazione eucaristica nella quale sono state rinnovate le promesse battesimali ha distribuito l’acqua a coloro che la richiedevano avvicinandosi con le bottigliette e vari contenitori per prelevarla. Nell’omelia il parroco si è dedicato sulla spiegazione del vangelo odierno incentrato sulla Parabola del Seminatore: “Cosa siamo noi? Terreno buono, sassoso, di spine?” È la domanda che don Urbano ha rivolto all’assemblea con l’intenzione di scuotere le coscienze, “le Parabole – ha continuato - sono il racconto di Dio. Forse potremmo inventare tutti i giorni delle Parabole, perché Gesù parte dalla vita quotidiana. Il seminatore è colui che mette il germe della vita in ciascuno di noi. Il seminatore è colui che dà, al punto che spera anche nei sassi. Cosa voglio fare io, voglio essere terra buona? Se non generiamo amore abbiamo perso la vita, mentre dobbiamo accoglierla, custodirla e difenderla.

"Il discernimento vuol dire capire, realizzare, perché ognuno di noi è una zolla di terra ed è anche un seminatore: cosa voglio produrre?“ Don Urbano continua ancora il collegamento Facebook della parrocchia sulla pagina aperta durante la Comunione Spirituale per consentire a più persone di seguire la celebrazione eucaristica prefestiva e festiva da casa, se le condizioni di salute non permettono di recarsi in chiesa con le dovute attenzioni attuali. Dalla pagina Facebook il parroco ringrazia, informa ed anche ammonisce i parrocchiani ricordando l’ordine e il decoro all’esterno della chiesa, le note della vita della fede, i ringraziamenti a chi si prodiga per il buon funzionamento dell’organizzazione parrocchiale, lo stato della raccolta delle offerte per i bisognosi, insomma una vera cronaca quasi giornaliera della vita della parrocchia, chiara e trasparente, secondo l’idea di un uso utile dei social, ossia per informare e ampliare il servizio per la divulgazione della fede.