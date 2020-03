Chiese aperte per la preghiera personale, il vescovo: "Non dimenticate chi è solo"

Il vescovo Livio Corazza ha inviato una lettera a tutti i fedeli della Diocesi. "Siamo tutti chiamati ad accettare, ancora una volta, con responsabilità, anche se con tanta sofferenza, le restrizioni che la situazione ci impone", sono le parole di monsignor Corazza, ma "le nostre chiese rimangono aperte e sono accessibili per la preghiera personale". Sospesa la recita continua del rosario in Cattedrale, nella chiesa del Corpus Domini. Durante le ore del giorno viene proposta l’adorazione eucaristica dalle 8 alle 19, per la preghiera personale.

Domenica, alle 11, in Cattedrale, monsignor Corazza celebrerà la messa all’altare della Madonna del Fuoco che sarà trasmessa in diretta da Teleromagna (canale 14). Il vescovo inoltre invita nuovamente alla preghiera in famiglia: per questo da venerdì, alle 19, tutte le campane della diocesi suoneranno all’unisono "per ricordare a tutti, in particolare le famiglie riunite, a trovare un momento di preghiera comune".

Inoltre invita inoltre a non dimenticare le persone che sono sole e ad accogliere e a far rispettare i limiti imposti. "Questo tempo può essere prezioso per la vostra crescita spirituale - conclude il vescovo - come spesso diceva beata Benedetta, anche questo è grazia".

La lettera del vescovo