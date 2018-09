Chioschetto in via Bengasi: ultimi giorni per presentare domanda di partecipazione al bando

C'è tempo fino a venerdì per presentare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva relativa alla concessione per 9 anni di una porzione del parco "Paul Harris" di via Bengasi per l'insediamento di una struttura di ristoro. Il concessionario deve impegnarsi a effettuare la manutenzione ordinaria di tutta l’area e a organizzarvi eventi a partecipazione gratuita. "La struttura - si legge nella determina - dovrà essere realizzata a cura e spesa del richiedente e resterà di priorità dello stesso fino alla scadenza della concessione". Il chioschetto non dovrà superare i 100 metri quadrati di superficie. E' inoltre ammessa la realizzazione di servizi igienici con superficie fino a 25 metri quadrati". Successivamente il Comune invierà agli interessati che risulteranno in possesso dei requisiti una lettera di invito a presentare una proposta d'intervento. Per informazioni sulla procedura e dettagli tecnici è possibile contattare il numero 0543 712368 oppure inviare una mail a andrea.permunian@comune.forli.fc.it.