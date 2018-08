Al parco di via Bengasi sorgerà un chioschetto di bevande ed alimenti

Al parchetto di via Bengasi sorgerà un chioschetto di bevande ed alimenti. L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per la concessione di una porzione di suolo pubblico del Parco Paul Harris della durata di nove anni e che potrà eventualmente essere rinnovata per la stessa durata del primo contratto. "La struttura - si legge nella determina - dovrà essere realizzata a cura e spesa del richiedente e resterà di priorità dello stesso fino alla scadenza della concessione". Il chioschetto non dovrà superare i 100 metri quadrati di superficie. E' inoltre ammessa la realizzazione di servizi igienici con superficie fino a 25 metri quadrati.

Gli interessati possono presentare la richiesta entro e non oltre il 28 settembre all'indirizzo Comune di Forlì - Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale, Piazza Saffi 8, 47121 Forlì. Successivamente il Comune invierà agli interessati che risulteranno in possesso dei requisiti una lettera di invito a presentare una proposta d'intervento. Per informazioni sulla procedura e dettagli tecnici è possibile contattare il numero 0543 712368 oppure inviare una mail a andrea.permunian@comune.forli.fc.it.