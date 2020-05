A tre mesi dall'inizio dell'emergenza chiude il reparto Covid in ospedale

Ha chiuso sabato, a quasi tre mesi dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, il reparto Covid 1 Pneumologia dell'ospedale di Forlì. "Dalla prossima settimana la Pneumologia tornerà all' attività ordinaria e non sarà più un reparto Covid - spiega il dottor Paolo Masperi, direttore dell'ospedale di Forlì - Nell'ambito forlivese resteranno reparti per pazienti Covid solo Medicina, Malattie infettive e Villa Serena. Da lunedì, inoltre, l'ospedale di Forlì riprenderà gradualmente le sue attività ambulatoriali, ovviamente dando priorità ai pazienti già prenotati prima dell'emergenza Covid. L'attività chirurgica, d'altra parte, era già ripresa e non abbiamo più pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Nel reparto di Rianimazione di Forlì abbiamo attuato alcune azioni di sanificazione e risanamento, ristrutturandone i locali in modo tale che fossero disponibili sei posti per pazienti non Covid e quattro per pazienti in isolamento. Abbiamo quindi aggiunto due posti letto rispetto al precedente assetto e diviso i percorsi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.