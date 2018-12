Chiude un negozio nel portico del municipio: "Gente attirata con gli eventi non guarda le vetrine"

Un’attività che chiude in centro dopo quasi 20 anni. A fine febbraio si spegne la vetrina di Viapiana, il negozio di abbigliamento da uomo sotto i portici di Piazza Saffi, poco distante dal Caffè Ceccarelli. E' un negozio sotto i portici del municipio, una posizione che più centrale di così non si può. Per 15 anni il negozio era stato in corso della Repubblica, per poi spostarsi in questa location. Nadia Rusticali, storica commessa, racconta i motivi della chiusura: “Questa sembrava una bellissima posizione, ma alla fine era migliore quella lungo il corso”.

Rusticali individua una serie di problemi del centro, primo fra i quali il fatto che la città di Forlì stia diventando “sempre più vecchia: non vedo un futuro commerciale per il centro se non cambia qualcosa”. In realtà la posizione del negozio dovrebbe favorire gli affari, essendo in piazza Saffi, ma, secondo la commessa, il problema sarebbe proprio questo: “La gente passa, quando ci sono eventi in piazza, attenta solo a quelli, non guarda le vetrine. Non è un problema solo nostro”. Secondo la commessa la tipologia di eventi promossi in centro non attira una determinata clientela: “Bisogna portare gente non solo con eventi gastronomici o Mercoledì del cuore. E’ necessario riportare gli autobus in piazza e servono più parcheggi a servizio del centro”

Altro problema, sollevato molto spesso anche da altri operatori del cuore di Forlì, gli affitti altissimi: “I proprietari degli immobili preferiscono tenere i locali vuoti piuttosto che abbassare la richiesta, questo fa sì che molte vetrine restino buie”, sottolinea Rusticali. Viapiana chiude definitivamente i battenti, al termine di una svendita totale, a fine febbraio 2019, lasciando una vetrina buia sotto i portici di piazza Saffi.