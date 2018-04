Chiuso il bando per la gestione della aeroporto: all'Enac è giunta una sola proposta

C'è una proposta formale per rilevare la gestione dell'aeroporto Luigi Ridolfi. Allo scadere dei termini del bando indetto dall'Enac, alle 13 di lunedì, l'ente dell'Aviazione Civile conferma l'arrivo di un interessamento, con una busta che deve ancora essere aperta, come previsto da bando nella giornata di mercoledì. Non si conosce, pertanto, ancora l'identità ufficiale dell'unico potenziale pretendente della struttura, che andrebbe – in caso di presenza di tutti i requisiti – a riaprire al traffico aereo commerciale il 'Ridolfi'.

In questi mesi molto si è parlato di una cordata di imprenditori locali, che ha attraversato fasi alterne, con alcune defezioni e imprevisti. La cordata è rappresentata dallo studio di consulenza 'Orienta Partners' di Forlì, dalla quale per il momento non arriva la conferma che sia la loro l'unica offerta planata sul tavolo dell'Enac. La notizia arriva in una singolare giornata per lo scalo forlivese: il Ridolfi, infatti, è tornato per un giorno ad ospitare aerei di grossa stazza con l'arrivo del velivolo del presidente Sergio Mattarella.