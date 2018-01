Si installa una gru: prevista la temporanea chiusura di corso Mazzini

Domenica, dalle 8 fino al termine dei lavori, sarà sospesa temporaneamente la circolazione stradale in corso Mazzini per il posizionamento di una gru per lavori di edilizia. Il tratto interessato è compreso fra via Eugenio Valzania, via Felice Orsini fino a via Antonio Fratti via Achille Cantoni. L'interruzione temporanea della circolazione è legata all'attivazione di un cantiere che sarà installato per la ristrutturazione edilizia di un edificio al civico 91 di corso Mazzini.

