Emergenza coronavirus, "La salute prima di tutto": sempre più ristoranti forlivesi sospendono le attività

Sempre più ristoratori decidono di sospendere le attività a data da destinarsi. "Comunichiamo alla nostra affezionata clientela che, con grande rammarico,abbiamo preso la sofferta decisione di chiudere l’“Osteria la Casetta” di Fiumana - comunicano su Facebook i titolari -. Ci teniamo a precisare che fortunatamente stiamo tutti bene (nessun caso di contagio fra il personale), ma per senso civico e per rispetto verso le problematiche attuali, riteniamo questo sacrificio necessario, nonostante le gravissime conseguenze sul piano economico e psicologico (amiamo veramente il nostro lavoro). Speriamo solo che anche la nostra decisione spinga chi ne ha facoltà a orientare tutto il settore in questa direzione. A presto,auguri, tutti insieme c’è la faremo".

Dopo "La Marì d'Otello" altre pizzerie hanno comunicato la chiusura. La "Pizzeria Del Corso" ha deciso di chiudere fino al 5 aprile, mentre "La Vesuviana" di San Martino in Strada ha comunicato la chiusura per martedì, informando inoltre che "stiamo valutando attentamente la situazione, e cercheremo di adattarci a quest’emergenza nazionale". "Amici è arrivato il momento di fermarsi. Giusto così - è il messaggio del Mazapegul Brewpub di Civitella -. Rimaniamo a casa, godiamoci le nostre famiglie... Ci vediamo presto burdel e ci berremo anche gli arretrati".

"Ferri e Menta" in via Giorgio Regnoli resterà aperto solo per il servizio pranzo. "Ora, se vogliamo che questa sciagura finisca possiam fare solo una cosa: rispetto delle regole.Cosa c'è prima della salute? Niente. Per noi imprenditori è un danno inestimabile, cercheremo di continuare il nostro servizio in modo responsabilmente ferreo, fiduciosi che finito tutto ciò ci ritroveremo a brindare al senso civico di tutti noi, alla fortuna di avere la sanità pubblica e al valore del tempo e delle cose importanti della vita. Poi speriam di aver un pó di sconti in tasse, iva ed altro, ma a questo penseremo poi".

Anche "Piadina Più" di viale Bologna 54 ha deciso di chiudere: "In questo momento difficile che sta attraversando il nostro paese, nel rispetto della nostra clientela, nonostante le gravi conseguenze economiche che dovremo affrontare abbiamo deciso di chiudere. Con la speranza di ricominciare il più presto possibile. Tutto andrà bene".

Casina Pontormo rimanderà la sua apertura. "Vista la situazione è importante adoperarsi per limitare al massimo il contagio - è il messaggio -. È per noi un grosso sacrificio, ma per risolvere tutto nel minor tempo possibile anche la soluzione migliore. Raccomandiamo a tutti di seguire le prescrizioni sanitarie, in modo dia uscire da questa situazione e rivederci al più presto per vivere insieme la nostra quotidianità".