Chiusura temporanea dell'Ecocentro di Bertinoro. Si potenzia quello di Santa Maria Nuova

Alea Ambiente informa che a partire da lunedì l’Ecocentro di Bertinoro (via Cellaimo) rimarrà chiuso per circa due settimane per consentire lo svolgimento di lavori straordinari all’adiacente depuratore. Cittadini e imprese che necessitano di conferire i rifiuti, potranno rivolgersi al vicino Ecocentro di Santa Maria Nuova di Bertinoro (via Caduti di Via Fani) la cui attività sarà temporaneamente potenziata, ampliando gli orari di servizio, che saranno i seguenti lunedì, mercoledì, giovedì: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30; venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (per le utenze domestiche e non domestiche); e sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 (solo per le utenze domestiche). Per informazioni, contattare Alea Ambiente: da rete fissa N. Verde gratuito 800.68.98.98; da cellulare Tel. 0543.784700.