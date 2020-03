"Ci sono ancora troppi anziani in giro": ecco la guida alla spesa intelligente

Ad oggi l’unico mezzo di cui si dispone per combattere la diffusione del coronavirus è quello di limitare i contatti sociali. Ci sono ancora molte persone che si recano più volte nell’arco della stessa giornata a fare la spesa. Il Comune di Rocca San Casciano ha realizzato una guida per limitare il numero di accessi nei negozi facendo la spesa in modo intelligente. La prima regola è quella di acquistare prodotti che assicurano il sostentamento della famiglia per più giorni. Nel punto vendita si reca una sola persona per nucleo familiare.

La terza regola è quella di mantenere la distanza interpersonale di un metro. "Dal lunedì al sabato - ricorda il sindaco Pier Luigi Lotti - è attivo il servizio di consegna di farmaci e di beni di prima necessità a domicilio a cura della Fraternita Misericordia rivolto ad anziani, persone non autosufficienti e persone con sintomi influenzali". Il primo cittadino rimarca che "ci sono ancora troppi gli anziani che escono di casa per fare la spesa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino annuncia che "i controlli delle forze dell’ordine saranno sempre più frequenti e interesseranno tutto il territorio comunale per garantire il rispetto delle disposizioni che vi abbiamo più volte illustrato. Occorre restare a casa per il bene di tutta la comunità".