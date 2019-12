"Cibo" di Steve McCurry, oltre 29mila visitatori. Previste aperture straordinarie

Sono oltre 29mila i visitatori della mostra “Cibo” del fotografo statunitense Steve McCurry, in corso fino al 6 gennaio ai Musei San Domenico di Forlì (piazza Guido da Montefeltro 12). Prodotta da Civitas srl e curata da Monica Fantini, Fabio Lazzari e Biba Giacchetti con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, l’esposizione presenta un’ottantina di scatti, per larghissima parte mai esposti e stampati prima, del 4 volte vincitore del World Press Photo: un racconto fotografico sul cibo come elemento universale, seppur così diverso da Paese a Paese; un giro del mondo sui modi di produrlo, trasformarlo e consumarlo nella messa in evidenza del suo valore, dell’attenzione al non spreco e della cultura a cui rimanda, ponte di conoscenza tra i popoli.

Durante le festività, la mostra “Cibo” osserverà i normali orari di apertura (dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 19), ma sono previste anche alcune aperture straordinarie: il 24 e il 31 dicembre dalle ore 9.30 alle 13.30; il 1° gennaio dalle ore 14.30 alle 19; il 26 dicembre dalle ore 9.30 alle 19; il 6 gennaio dalle ore 9.30 alle 19. Chiusura solo per il 25 dicembre e per lunedì 30 dicembre.

Per chi volesse approfondire la vita di Steve McCurry e la storia dietro i suoi scatti, continuano le visite guidate per singoli visitatori e per piccoli gruppi. Sono in programma tutti i giovedì alle 16.30 e il sabato alle 15.30. Non occorre la prenotazione: per partecipare basta recarsi presso la biglietteria della mostra almeno 20 minuti prima della visita guidata. Il costo della visita guidata è di 5 euro a persona oltre al regolare biglietto di ingresso.

Orari e biglietteria

Biglietti di ingresso

Intero 12 euro

Ridotto 10 euro per: gruppi tra 15 e 25 persone; minori di 18 e maggiori di 65 anni; titolari di apposite convenzioni; studenti universitari con tesserino.

Biglietto speciale aperto 13 euro: visiti la mostra quando vuoi, senza date e senza fasce orarie; puoi regalarlo a chi desideri.

Biglietto speciale famiglia: 24 euro valido per l’ingresso di 2 adulti e 1 bambino (fino a 14 anni).

Biglietto speciale famiglia: 26 euro valido per l’ingresso di 2 adulti e 2 bambini (fino ai 14 anni).

Biglietto integrato 14 euro intero – 12 euro ridotto: valido per l’ingresso alla mostra e ai musei della Città (Pinacoteca Civica e Palazzo Romagnoli).

Gratuito: per bambini fino ai 6 anni, un accompagnatore per ogni gruppo, diversamente abili con accompagnatore, due accompagnatori per scolaresca, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino.

Visite guidate (su prenotazione per gruppi di massimo 25 persone): scuole 55 euro (stima durata visita 1 ora); gruppi 90 euro (stima durata visita 1 ora); in lingua (inglese e francese) 110 euro.

Prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria per i gruppi e scuole. La prenotazione è consigliata per i singoli attraverso la vendita on line sul circuito Ticketone.