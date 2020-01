"Cibo", la mostra di McCurry attira al San Domenico oltre 41mila visitatori

Va in archivio con oltre 41mila presenze, precisamente 41.400, la mostra "Cibo" di Steve McCurry, ospitata fino all'Epifania ai Musei San Domenico. Prodotta da Civitas srl e curata da Monica Fantini, Fabio Lazzari e Biba Giacchetti con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, l’esposizione presentava un’ottantina di scatti, per larghissima parte mai esposti e stampati prima, del 4 volte vincitore del World Press Photo: un racconto fotografico sul cibo come elemento universale, seppur così diverso da Paese a Paese; un giro del mondo sui modi di produrlo, trasformarlo e consumarlo nella messa in evidenza del suo valore, dell’attenzione al non spreco e della cultura a cui rimanda, ponte di conoscenza tra i popoli. Tanti turisti hanno approfittato delle festività di Natale per visitare la mostra. Domenica si sono registrate anche code all'ingresso del San Domenico. Dal 23 dicembre sono stati oltre 12mila i visitatori.

Risultati positivi anche per la "sezione staccata" a Forlimpopoli dell'esposizione. Sono stati infatti poco meno di 2.000 (1.720 per la precisione) i visitatori che si sono recati nell'aula ellittica della quattrocentesca Chiesa dei Servi di via Costa che ospita anche il centro di cultura gastronomica "Casa Artusi". E proprio sulla scorta della collaborazione con "Casa Artusi" i curatori della mostra forlivese hanno accettato di portare nella Chiesa dei Servi sei fotografie di McCurry che attraversano ed illuminano tutte le culture, sia in senso geografico (dagli Stati Uniti al Tibet, passando per la Macedonia) sia in senso gastronomico (dal più umile tra i cibi di casa alle più raffinate preparazioni degli chef).