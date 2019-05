Cibo e farmaci scaduti per gli animali da compagnia: sequestrate dai Nas tonnellate di prodotti

Mangimi e farmaci veterinari per animali da compagnia (cani, gatti, uccelli, pesci ed altri) con scadenza contraffatta: è la situazione che hanno rinvenuto i carabinieri durante un'ispezione in una ditta distributrice di questi prodotti che ha sede a Forlì. Il blitz è stato condotto giovedì mattina dai militari della stazione carabinieri di Forlì e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, assieme al reparto specializzato dei carabinieri del Nas di Bologna.

Dopo la perquisizione è stato denunciato in stato di libertà il legale rappresentante, ovvero un forlivese di 81 anni anni, per i reati di “commercio e somministrazione di medicinali guasti” e “frode nell’esercizio del commercio”, per aver venduto farmaci guasti o imperfetti poiché scaduti di validità, mangimi, farmaci veterinari e biocidi le cui indicazioni in etichetta erano state contraffatte al fine di ampliare la vita commerciale.

Nel corso delle operazioni sono stati sottoposti a sequestro giudiziario 14 tonnellate di mangimi per animali da compagnia scaduti di validità, 220 chili di farmaci veterinari, insetticidi e biocidi, 200 etichette, nonché attrezzature per il confezionamento ed il riconfezionamento dei prodotti scaduti. Il valore complessivo del materiale sequestrato pari a circa 150.000 euro.