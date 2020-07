Ciclabile sulla Cervese, c'è uno studio di fattibilità: il sogno resta il collegamento Forlì-Cervia

È realizzato uno studio di fattibilità per realizzare una pista ciclabile lungo la Cervese che colleghi Forlì con Casemurate. A darne la notizia, rispondendo ad un question time presentato dal consigliere comunale del gruppo misto Massimo Marchi, è stato l'assessore comunale alla Mobilità, Giuseppe Petetta. Della questione ne è stata discussa in videoconferenza con l'assessore regionale, Andrea Corsini. Resta il sogno di collegare Forlì a Cervia.

"Dovranno pensarci gli enti locali ravennati - ha chiarito Petetta -, con i quali abbiamo anche avuto già rapporti per cercare di valutare un percorso che arrivi al mare". L'assessore puntualizza anche che sarà "una cosa abbastanza lunga e molto più complicata dal punto di vista della fattibilità". Per quanto concerne il tratto forlivese, ha aggiunto l'assessore, l'ostacolo è rappresentato dal ponte di Bagnolo: "E' particolarmente difficile da oltrepassare. Abbiamo in previsione un incontro con la Provincia".

Tra i progetti di mobilità verde c'è anche quello del quartiere razionalista, dalla stazione ferroviaria fino al complesso del Campus universitario. E' al vaglio un secondo tratto da via della Rocca a via Bolzanino, che si collegherà con viale Salinatore. "Stiamo parlando progetti di fattibilità", ha precisato Petetta, che collegherebbero il viale della stazione fino a Porta Schiavonia.

Una nuova pista ciclabile potrebbe sorgere tra Grisignano e San Lorenzo in Noceto, mentre sarà ripristinato il tappeto rosso in Corso Garibaldi. Altre opere sono state annunciate già nei giorni scorsi, come la pista ciclabile in via Decio Raggi tra via Campo di Marte e il cimitero di Bussecchio e il ripristino della condizione di planarità di diversi percorsi. Marchi ha rimarcato quanto sia importante la manutenzione: "Ci sono alcuni tratti di piste ciclabili che sono veramente pericolose da percorrere".