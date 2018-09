Ciclismo, "Memorial Pantani": divieti di sosta e strade chiuse a Castrocaro

In occasione della gara ciclistica “15° Memorial Marco Pantani”, che interesserà anche strade e vie del Centro Abitato di Castrocaro Terme e Terra del Sole, il sindaco ha ordinato diversi divieti di sosta ed interdizioni alla circolazione veicolare, "al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità si ravvisa la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione", per le giornate di venerdì 21 settembre ma soprattutto per sabato 22 settembre.

Le limitazioni alla circolazione e alla sosta

• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12,00 del 21/09/2018 alle ore 14,00 del 22/09/2018 in Piazza Garibaldi, Prato G. Bruno (ambo le parti), ad eccezione dei mezzi dell'organizzazione della gara; Su Prato G.Bruno sarà interdetta anche la circolazione veicolare, se necessario.

• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6,00 alle ore 12,00 del 22/09/2018 su ambo i lati delle seguenti vie: Viale Marconi, Via Roma, Piazza Mazzini, Via Sorgenti, Via Biondina, Via Mazzini, Viale Marconi, tratto compreso tra la pesa pubblica e il campo denominato “Mercato”.

• Divieto di transito e sosta dalle ore 6,00 alle ore 12,00 del 22/09/2018 in Via Dino Vallicelli (tranne il tratto antistante al Supermercato “ECU”), ad eccezione dei mezzi in ausilio alle squadre partecipanti alla gara.

• Istituzione di una corsia distaccata di circa metri 3,00 riservata ai ciclisti iscritti alla gara, dalle ore 6,00 alle ore 12,00 del 22/09/2018 su Viale Marconi, lato destro direzione mare, dall'intersezione con Via Vallicelli fino alla pesa pubblica, con conseguente divieto di circolazione su Viale Marconi (tratto sotto la pesa pubblica), Via Naz.le Vecchia, Via Cavallotti e Via Mazzini e Piazza Garibaldi (nella sua totalità).

• Interruzione della circolazione stradale dalle ore 10,30 alle ore 12,00 del 22/09/2018 (e comunque in osservanza delle ordinanze prefettizie in corso di emanazione) sulla direttrice principale dall'intersezione con Via Ladino fino all'intersezione con Via Nazionale, ed inoltre in Piazza Mazzini, Via Sorgenti, Via Biondina, con blocco degli accessi su tutte le vie e strade predette fino al cessato transito della gara ciclistica

• Che la circolazione dei bus di linea START ROMAGNA della linea 91 e della linea 127 sia regolamentata con provvedimento a parte che verrà reso noto dopo l'emanazione dei provvedimenti prefettizi.