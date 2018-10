Ciclista zigzagava completamente ubriaco e con la droga in tasca: denunciato

Numerosi i controlli effettuati dalla Polstrada di Forli distaccamento di Rocca San Casciano nel fine settimana sulla Statale 67 tosco romagnola: complessivamente sono stati 54 i soggetti verbalizzati di cui 23 per superamento dei limiti di velocità o per velocità pericolosa lungo la statale del Muraglione. Una decina i motociclisti sanzionati ed un motociclista castrocarese di 34 anni si è visto ritirare la patente per superamento limiti di velocità a Castrocaro: per lui 532 euro di sanzione e meno 6 punti.

E' stato denunciato inoltre per guida in stato di ebbrezza a Forlì domenica notte. Si tratta di un forlivese di 22 anni in bici: aveva 1.97 di tasso alcolemico, zigzagava ed era senza luci di notte, inoltre è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente che gli è stata sequestrata amministrativamente. Il giovane è stato anche segnalato in prefettura come assuntore di droghe.