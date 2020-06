Ciclisti spericolati sui marciapiedi: in una settimana ben 34 sanzioni

Ciclisti "spericolati" per le vie di Forlì. Nell'ambito dei controlli svolti nel corso della settimana, i Carabinieri hanno monitorato anche il comportamento degli utenti delle due ruote a pedali. L'attività specifica si è focalizzata nei pressi della stazione ferroviaria e nel centro storico. In una circa sette giorni gli uomini dell'Arma hanno elevato ben 34 sanzioni a ciclisti che percorrevano senza portare il mezzo a mano i marciapiedi, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. Le violazioni al codice della strada sono state riscontrate in particolar modo in Corso Mazzini.

Le biciclette, che il codice classifica come velocipedi, sono infatti considerati a tutti gli effetti dei veicoli, e devono quindi rispettare le regole che definiscono le denominazioni stradali e di traffico (articolo 3 del Codice della strada) e che disciplinano la posizione sulla carreggiata (articolo 143 del codice della strada), il divieto di fermata (articolo 158 del codice della strada) e la circolazione dei velocipedi stessi (articolo 182 del codice della strada).