Cimeli della Repubblica Romana, inaugurata la mostra tra costumi ottocenteschi e "giubbe rosse"

Per celebrare il bicentenario della nascita di Aurelio Saffi, eroe forlivese del Risorgimento italiano, è stata inaugurata sabato mattina, nella Casa del Mutilato a Forlì, la mostra storico-documentaria dedicata alla Repubblica Romana del 1849 che porta il titolo "Roma, Repubblica, Venite! L'epopea della Repubblica Romana a 170 anni dalla sua nascita”. Tra i protagonisti più in vista di questo periodo storico, appartenente al Risorgimento, risalta proprio il nome del nostro patriota, Aurelio Saffi. Per questo motivo l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig) ha deciso di raccontare, attraverso documenti inediti, oggetti dell'epoca ed aneddoti, la breve storia della Repubblica Romana che, in pochi mesi, ha cambiato l'Italia.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Davide Drei e l'assessore agli Eventi istituzionali del Comune di Forlì Sara Samorì, in una cerimonia in costumi ottocenteschi e giubbe rosse rigorosamente garibaldine. La mostra dedicata alla storia della Repubblica Romana del 1849, è ospitata alla Casa del Mutilato, in via Maroncelli, a pochi passi da piazza del Duomo fino al 30 Giugno 2019. La mostra si divide in quattro stanze che rappresentano i diversi momenti storici: la prima presenta lo Stato Pontificio nel 1848, si passa quindi al ruolo delle donne in questo periodo, mentre nella terza stanza viene descitta la breve storia della Repubblica Romana infine l'ultimo ambiente è dedicato al ruolo che ebbe Garibaldi. L'esposizione sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, durante la settimana su prenotazione. L'ingresso è libero.