Cin cin al 2018, il calendario di quest'anno: tutti i ponti e le festività

Si sta per brindare all’avvio del 2018 e, oltre a chiedere che sia meglio del 2017 in dirittura d’arrivo, in molti sono già ad adocchiare il calendario per scovare quei tanto agognati “numeri rossi” che potrebbero significare una delle parole più amate tra i lavoratori: ponte.

In realtà il nuovo anno non parte proprio benissimo: oltre a lunedì 1 gennaio, che permette un piccolo “ponte” a cavallo con San Silvestro, l’Epifania (6 gennaio) cade di sabato. Anche il 4 febbraio, festa della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, non permetterà un ponte: cadrà di domenica.

Va nettamente meglio ad aprile: oltre a Pasqua e al lunedì dell’Angelo (1 e 2 aprile 2018, e non è un “pesce”), il 25 (Liberazione) sarà un mercoledì. Difficile che le aziende concedano il lunghissimo ponte, ma permetterà almeno di poter “staccare” la settimana lavorativa. Maggio si apre con il primo del mese (Festa dei Lavoratori) che cade di martedì.

Niente da fare per il 2 giugno, Festa della Repubblica, che cade di sabato. Stessa sorte per l’8 dicembre (Immacolata Concezione), mentre più soddisfazione danno certamente il 1° e 2° novembre (Ognissanti e celebrazione dei defunti) che cadono di giovedì e venerdì. In realtà il 2 novembre non è considerato un giorno festivo, ma si potrebbe approfittare dell’imminente weekend per un lungo ponte.

Ferragosto sarà un mercoledì così come Santo Stefano (26 dicembre) mentre Natale 2018 cadrà di martedì. E siamo già arrivati alla fine dell’anno, con lo spumante che si stapperà la notte tra lunedì 31 dicembre e martedì 1 gennaio 2019: ma non corriamo troppo, aspettiamo almeno di festeggiare questo 2018!