Cinquantenne malata di un grave tumore salvata dai primari di Forlì e Rimini

Un intervento difficile, una lotta per vivere. Una sfida vinta da una donna santarcangiolese di circa 50 anni, malata di una grave forma di cancro, operata e salvata un paio di giorni fa dai due primari di Chirurgia dell’ospedale "Infermi" di Rimini e del "Morgagni-Pierantoni" di Forlì: i medici Gianluca Garulli e Giorgio Ercolani. La donna è stata operata al nosocomio riminese dove i due primari hanno lavorato fianco a fianco, in sinergia, per salvarla e darle una nuova speranza. "Qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa – commenta Garulli - e ora possibile grazie alla presenza di un’azienda unica, Ausl Romagna che annulla di fatto tutti i vincoli burocratici che rendevano difficilissime operazioni in compresenza come questa. Grazie ad Ausl Romagna i pazienti possono contare su un’assistenza più specifica ed efficace".