Cinque classi, cinque docenti e 25 studenti: ecco il centro estivo all'insegna dell'arte e divertimento

Una "summer school" tutta all’insegna dell’arte e del divertimento. Questa la proposta di centro estivo a partire dal 15 giugno che si svolgerà nella sede di "Orto del brogliaccio", Via Orto del fuoco 1/a, in centro storico a Forlì, e in luoghi vicini all'aperto. "Ci siamo interrogati a lungo, abbiamo studiato e valutato le nuove condizioni e delineato le modalità di organizzazione di un centro estivo 2020 ai tempi del Covid-19 - spiegano gli organizzatori -. Abbiamo impiegato tutta la nostra esperienza e creatività per un servizio capace di prestare grande attenzione alla sicurezza senza rinunciare all'arte e al divertimento".

Da qui la nascita di "Fun & Arts Summer School 2020": si tratta, viene illustrato, di "un centro estivo rivolto a bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, ideato e strutturato per garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza in questo momento delicato per la nostra salute. Una summer school tutta all'insegna dell'arte e del divertimento: disegno, pittura, lettura e scrittura creativa, movimento e danza, supporto didattico e compiti, giochi, escursioni e tanto altro ancora. Le lezioni saranno tenute da cinque insegnanti qualificati si occuperanno delle 5 classi di 5 allievi ciascuna (per un massimo di 25 posti totali). Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 327.9859520 o inviare una mail a "ortodelbrogliaccio@gmail.com".