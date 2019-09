La forlivese Cinzia Serra tra le protagoniste di "Mamme in Moda"

È stata davvero una bella serata, quella che si è tenuta, lo scorso fine settimana al ristorante "La Pritona" di Lido Adriano, dove è andata in scena “Mamme in Moda", con protagoniste le mamme “Miss” vincitrici di fascia nazionale e regionale di “Miss Mamma Italiana” (marchio registrato), concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione; le quali, per l’occasione hanno fatto passerella con i capi dell’atelier di Denise Maretti.

Tra le protagoniste dell’evento, anche Cinzia Serra di Forlì “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”. La serata, realizzata con la fattiva collaborazione della Pro Loco di Lido Adriano, è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Fra tutte le mamme presenti, è stato estratto un gioiello della gioielleria “Valenza” di Lido Adriano, il prezioso se l’è aggiudicato la ravennate Sandra De Caro. Dopo questo evento legato alla bellezza, la Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, è impegnata in tutta Italia con le selezioni di “Miss Mamma Italiana”, le cui Fasi Finali si terranno a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, nell’estate 2020, per informazioni ed iscrizioni gratuite, è possibile contattare le segreteria del concorso al numero 0541 344300.