Circa 70 positivi Covid alla 'Zangheri': l'epidemia riguarda il 20% degli anziani ospiti

Oltre il 20% dei 302 ospiti della casa di riposo Pietro Zangheri di Forlì è risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di 65 anziani ricoverati, in gran parte asintomatici, a cui si aggiungono anche quattro dipendenti fra ausiliari, operatori socio sanitari e responsabili delle attività assistenziali. E' questa la situazione a cui già da venerdì scorso la Zangheri si trova a far fronte. Spiegano la presidente Wilma Vernocchi e la direttrice Annalisa Valgimigli: “Dopo la prima indagine in data 23 marzo, con l’entrata di una ospite AUSL dimessa dalla clinica Villa Serena, il risultato di 89 tamponi fu negativo. Oggi non si è ancora conclusa la seconda serie dei tamponi sottoposti ai 302 ospiti anziani e a tutto il personale della struttura, iniziata il 31 marzo”. Alla casa di riposo Pietro Zangheri, per fare fronte all’emergenza coronavirus, è già stato predisposto un reparto Covid sulla base di un protocollo AUSL, in funzione da venerdì.