Circa duecento firme per mantenere l'ultima banca rimasta nel quartiere Ravaldino

Ha raggiunto circa 200 firme la petizione lanciata dai commercianti dei quartieri Ravaldino e Resistenza per chiedere il mantenimento del servizio della filiale bancaria della Bper Banca del centro commerciale Ravaldino. La filiale sarebbe prossima alla chiusura, ma i cittadini e i commercianti della zona si oppongono alla decisione e chiedono alla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna di ripensarci.

Spiegano i firmatari della petizione: “La Bper Banca di via Corbari è ormai l'ultimo sportello bancario rimasto in zona, visto che ne sono già stati chiusi due di altre insegne e in zona non rimarrebbe più nessun servizio di sportello per gli utenti del quartiere Ravaldino, che risulta essere uno dei più popolosi e con la media di età più alta. Si sta chiedendo ad una clientela piuttosto "anziana" di spostarsi a volte con difficoltà in altre sedi molto meno agibili di questa, perché in zone trafficate senza percheggi o in zona pedonale. Qui è comodo: i parcheggi sono davanti

alla banca , gratuiti, anche nella zona sul retro sono pubblici per tutti gli utenti del centro commerciale Ravaldino”.

Anche i commercianti della zona utilizzano questa banca. “Ci sembra una scelta fatta senza considerare che la banca qui è un servizio alla comunità. Vorremo fare un appello non solo a BPER ma anche ad altri istituti di credito, di valutare la proposta di trasferirsi qui, sicuramente

sarebbe vantaggioso non solo per i cittadini ma per la stessa banca che acquisirebbe in pratica un intero quartiere”.