Forte ondata di maltempo, disagi per i pendolari: sospesa la circolazione dei treni

Sta creando non pochi disagi la forte ondata di maltempo che sta colpendo da domenica la Romagna. Dalle 7:50 la circolazione ferroviaria, sulla linea Bologna - Rimini, è sospesa tra le stazioni di Forlì e Cesena per danni dovuti al maltempo. I tren a lunga percorrenza coinvolti sono il Frecciabianca 8806, Frecciabianca 8801, Frecciabianca 8803 e Intercity 603 che subiranno una deviazione di percorso via Castel Bolognese con la perdita delle fermate di Forli, Faenza e Cesena con un ritardo stimato di circa 90 minuti.

Treni regionali sospesi nella tratta Faenza - Cesena, pertanto i viaggiatori in partenza da Bologna e diretti a Rimini ( e viceversa) possono utilizzare i treni disponibili via Ravenna. I collegamenti sulla tratta sulla tratta Bologna-Ravenna-Rimini sono regolari. Ulteriori treni a lunga percorrenza coinvolti sono il Frecciabianca 8810, Frecciarossa 9806, Frecciabianca 8814, Frecciabianca 8816, Frecciabianca 8818, Frecciarossa 9805, Frecciabianca 8809, Frecciabianca 8811, Intercity 603, Intercity 604, Intercity 606, Intercity 608, Intercity 605 e Intercity 609 che subiranno ritardi stimati fino a 90 minuti. Per maggiori informazioni è disponibile il numero verde 800892021.