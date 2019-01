A Forlimpopoli un nuovo circolo tennis: la Regione finanzia metà dell'opera

Fondi regionali per la nuova costruzione del Circolo tennis, a Forlimpopoli. Nell'ambito della maxioperazione di rinnovamento e ristrutturazione del patrimonio sportivo dell’Emilia-Romagna avviata dalla Regione nel 2018, la giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha infatti stanziato al Comune di Forlimpopoli 240mila euro per la realizzazione del nuovo impianto sportivo di via Del Tulipano, il cui costo complessivo è di 480mila euro.

"Dopo pochi mesi - afferma il presidente Bonaccini, che ha la delega allo Sport -rispettiamo l’impegno che avevamo preso di fronte alla grande partecipazione dei territori, quello cioè di aumentare le risorse disponibili per poter sostenere ancor più progetti dei Comuni. L’operazione, di portata già straordinaria e forse unica nel suo genere a livello nazionale, diventa ora ancor più importante e attiverà un investimento complessivo ben superiore ai 100 milioni di euro. Aggiungiamo quasi altri 9 milioni di euro perché crediamo che mettere a disposizione una impiantistica sportiva nuova o riqualificata per gli emiliano-romagnoli, dai bambini e i ragazzi agli adulti e agli anziani, sia il modo migliore per garantire loro il diritto di fare sport, attività motoria, esercizio fisico. Di dare ancor più fiducia e sostegno a un mondo fatto di associazioni, società sportive e tantissimi volontari, nel quale- chiude il presidente della Regione- possono essere rafforzati i valori dello stare insieme e il fare comunità”.

"I fondi stanziati nel triennio 2019-2021 – precisa il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Giammaria Manghi- permetteranno in particolare di erogare il contributo regionale a tutti i progetti che hanno raggiunto almeno i 40 punti di valutazione. Arriveremo così a finanziare 136 progetti sui 175 che sono in graduatoria, circa il 78% dei progetti in graduatoria: quasi 8 su 10, un risultato veramente importante, per una Regione che ha fatto dello sport, a partire da quello di base, una priorità vera, con investimenti inediti per quantità, cui aggiungere la qualità dei progetti e il lavoro di squadra svolto insieme ai territori, di grande efficacia".

“Un risultato significativo per la nostra Regione che - afferma il consigliere regionale Lia Montalti - in questi anni ha investito molto nello sport, sia sul versante del rinnovamento e della ristrutturazione del patrimonio sportivo regionale che sul versante dell’attività sportiva come elemento educativo, formativo e sempre più integrativo e sociale, dai bambini e i ragazzi, agli adulti e agli anziani".