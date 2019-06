Arrivano cartelle esattoriali per 200mila euro e realizzano la truffa: denunciate le commercialiste

Si sono accorti di essere stati raggirati quando sono iniziate ad arrivare le cartelle esattoriali, per tributi fiscali non versati per circa 200mila euro. Una cifra che non sapevano neanche di dover pagare e che li hanno portati velocemente a segnalare ai carabinieri di essere stati vittime di una truffa. Da questa segnalazione scattata un’indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Forlì, conclusa venerdì, quando hanno notificato a 4 persone la denuncia per i reati d truffa, circonvenzione di incapace e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico: si tratta di due uomini di 40 e 38 anni e due donne incensurate commercialiste, tutti residenti in Molise, nella provincia di Campobasso.

Secondo l’accusa in concorso tra loro hanno indotto due forlivesi di 53 e 36 anni, entrambi affetti da patologie di ritardo mentale, a sottoscrivere tre atti di compravendita di ditte molisane, con il fine di procurarsi ingiusti profitti ed eludere i tributi fiscali, provocando un ingente danno patrimoniale ammontante a circa 200.000 euro a discapito dei due malcapitati, derivanti dal mancato pagamento dei tributi dovuti in qualità di amministratori unici.

Le due vittime, grazie alla collaborazione di parenti, a seguito del recapito di numerose cartelle esattoriali, hanno realizzato di essere stati raggirati e hanno denunciato la truffa ai carabinieri della Compagnia di Forlì, che in breve tempo hanno ricostruito l’intera vicenda, identificando compiutamente i possibili responsabili e i reati commessi e contestati a loro carico.