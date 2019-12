Cittadino segnala un'auto sospetta: era rubata. All'arrivo dei Carabinieri scappano 5 persone: bloccato un 19enne

Un'auto sospetta, ferma nel cuore della notte a bordo strada, a Panighina, nel comune di Bertinoro. A bordo diverse persone. Temendo potessero essere ladri ha subito allertato i Carabinieri. E' partita da una segnalazione di un cittadino l'attività dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, guidati dal sottotenente Gino Lifrieri, che ha portato alla denuncia a piede libero di un forlivese di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, al sequestro di 20 grammi di marijuana e all'occorrente per la consumazione e lo spaccio della droga e al recupero di un'auto rubata.

Il fatto si è consumato nella nottata tra lunedì e martedì. Erano circa le 4 quando un cittadino ha segnalato al numero d'emergenza unico 112 un'auto con a bordo degli individui sospetti ferma da diverso tempo. Subito si è attivata la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha raggiunto in pochi minuti la zona indicata, trovando una "Lancia Ypsilon" nera. All'arrivo della "gazzella" sono usciti dall'abitacolo cinque soggetti, che si sono dileguati rapidamente col favore delle tenebre, facendo perdere le loro tracce per i campi. Uno di questi è stato bloccato.

Contemporaneamente è iniziata con altre pattuglie la caccia agli uccel di bosco, ma senza esito. Il soggetto fermato, 19 anni, è stato fin da subito tutt'altro che collaborativo, non facendo altro che aggravare la sua posizione ("Mi hanno offerto un passaggio, non so chi sono"). Dagli accertamenti è emerso che la vettura era oggetto di un furto commesso il 13 novembre scorso al Ronco ai danni di una signora. Il ragazzo, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di una grossa sportina per surgelati, contenente 20 grammi di marijuana.

Gli uomini dell'Arma hanno approfondito l'attività con una perquisizione domiciliare, dalla quale sono saltati fuori oggetti per il consumo e lo spaccio della droga. In diversi indumenti sistemati nell'armadio sono state trovate banconote da 20 e 50 euro per un totale di 660 euro. La somma, ritenuta provento dell'illecita attività, è stata sequestrata. Non sono stati trovati oggetti atti allo scasso. La prima fase d'indagine dei militari si è conclusa con la denuncia a piede libero del ragazzo per "ricettazione" in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dai Carabinieri della Compagnia di Meldola un invito per tutti i cittadini a segnalare qualsiasi veicolo e azioni sospette, prendendo numeri di targa, segnalando con precisione movimenti e caratteristiche di persone e individui potenzialmente pericolosi. Sempre meglio una chiamata in più a vuoto, ma solo così si hanno possibilità di intervenire per tempo. Occorre avere sempre piena fiducia nelle forze dell’ordine, come ha fatto nella circostanza il cittadino che ha dato il "la" al controllo. Non bisogna avere paura di segnalare e collaborare: solo con una circolazione di informazioni puntuale si possono sfruttare gli strumenti a disposizione per contrastare le ignobili azioni dei delinquenti.