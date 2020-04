Civitella, "c'è chi prende il sole sulle panchine". E il sindaco richiama gli anziani

"Ho la certezza e la preoccupazione che il contagio da coronavirus sia alle porte di casa". Così il sindaco di Civitella, Claudio Milandri, in un video messaggio pubblicato giovedì pomeriggio su Facebook. "Alcuni appartenenti della nostra comuità - prosegue il primo cittadino - sono stati recentemente ricoverati con sintomi a mio parere inequivocabili. Ma non ho ancora avuto ufficialità dall'Ausl". Milandri ha voluto quindi pubblicare un video sulla propria pagina social per invitare i cittadini "a non abbassare la guardia, ora più che mai, e di rispettare le regole che abbiamo ripetuto. In sentiti bisogna stare a casa e se si esce, con le dovute precauzioni, di mantenere le distanze dalle persone".

Milandri richiama i suoi concittadini: giovedì mattina "sembrava di esser al "mercato della domenica", con un sacco di gente. Sembrava un normale giorno della settimana in una normale settimana dell'anno. Non deve essere così. Siamo in una fase nella quale non possiamo abbassare la guardia. C'erano anche persone che si trovavano sulle panchine a prendere il sole. E in questo contesto gli anziani si sono manifestati peggio dei giovani, che stanno affrontando la cosa in maniera responsabile". Il primo cittadino comunica inoltre di aver dato disposizione alle forze dell'ordine "perchè facciano più controlli e sanzioni". "Facciamo un altro sforzo - conclude Milandri -. Siate responsabili e se non lo volete essere per voi stessi cercate di averla per gli altri".

Mascherine per i cittadini

Proseguono intanto sul territorio dle iniziative per la tutela della salute dei cittadini con la distribuzione di mille mascherine gratuite offerte dall'azienda Lauretana di Cusercoli e dalla Protezione Civile Emilia Romagna. Giovedì i volontari hanno distribuito agli esercizi commerciali aperti i dispositivi di protezione individuale e venerdì saranno consegnati ai cittadini direttamente dagli esercenti stessi.

"La scelta di affidare la distribuzione alle attivitá commerciali invece di effettuare il porta a porta deriva dalla volontá di rispettare le norme vigenti sulla limitazione della circolazione", informa l'amministrazione comunale, che ringrazia "l'azienda Lauretana di Cusercoli e la Protezione Civile Emilia Romagna "per essersi attivati prontamente a sostegno della Comunitá".

"Un ringraziamento particolare per la disponibilitá e attenzione nei confronti delle necessitá del territorio va inoltre al dottor Andrea Maglioni della Farmacia Bombardi di Cusercoli che ha donato le mascherine all'amministrazione e alle forze dell'ordine del nostro Comune e ha inziato giovedì la distribuzione diretta ai cittadini di ulteriori 1000 mascherine - prosegue l'amministrazione comunale -. Grazie anche al dottor Franco Maria Guarini della Farmacia San Michele per aver donato mascherine per lamministrazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.