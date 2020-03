Civitella, l'unione fa la forza: spesa e farmaci a domicilio per gli anziani

Farmacie, ma anche alimentari e ristoranti. Civitella reagisce così all'emergenza coronavirus attivando un servizio a domicilio rivolto soprattutto agli anzani, immunodepressi o affetti da patologie. "Abbiamo attivato questa iniziativa consapevoli del fatto che nel nostro territorio abita una fascia di popolazione di età medio-alta per la quale è consigliato limitare allo stretto indispensabile gli spostamenti, e quindi bisognosa di assistenza", afferma il sindaco Claudio Milandri, che aggiunge: "Spesa e medicinali arriveranno direttamente a casa per le utenze deboli. Si tratta di un servizio reso possibile grazie alla pronta e proficua collaborazione dei nostri commercianti e delle farmacie locali, al fine di far fronte alla necessità di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione ai casi strettamente necessari".

Prosegue il primo cittadino: "Chiunque ne abbia necessità potrà quindi contattare telefonicamente gli esercizi commerciali delle varie località del Comune per gli ordini di generi alimentari, che saranno consegnati gratuitamente e direttamente a casa. A tal proposito ribadiamo che tutti gli esercizi commerciali saranno regolarmente riforniti. Pertanto, non c’è alcun pericolo di rimanere senza scorte".

"In questo momento, in cui il senso di Comunità deve essere rafforzato per renderci utili gli uni agli altri, rivolgiamo un appello a tutti, ma soprattutto ai giovani, a mettersi a disposizione per aiutare parenti, amici, vicini di casa a svolgere le commissioni necessarie, quali ritirare la spesa o i farmaci o pagare una bolletta - prosegue il primo cittadino -. In quest’ottica, chiediamo ai giovani di mettere a disposizione delle persone più anziane le tecnologie e conoscenze informatiche che si rilevano molto utili per accedere ai servizi e rimanere informati sulle nuove disposizioni. Ricordiamo inoltre che per la prescrizione dei farmaci è sufficiente contattare telefonicamente il proprio medico di base. La ricetta del medico potrà essere ritirata anche da terzi di fiducia".

Consenta diretta al domicilio, l'elenco delle attività

FARMACIA SAN MICHELE Civitella di Romagna

800.065.510 o 0543 983007

FARMACIA BOMBARDI Cusercoli

800.065.510 o 0543 989610

Forno Barchi

3456600922

Bolle di Sapone – La bottega di Luca

0543 983729 o 3405678651

Posto delle Briciole

0543 989053

Frutta e Verdura di Fabbri Morena

3386047334

Macelleria L’arte dei Salumi di Severi Emanuele

3426694279

Macelleria da Romana

0543 983342

CUSERCOLI

Ristorante-Bar Il Giardino

3247483736

Conad Cusercoli

0543 989656