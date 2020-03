Civitella, lunedì la sanificazione delle strade. I pannoloni vengono ritirati a domicilio

Al via anche a Civitella di Romagna la sanificazione del manto stradale con una soluzione a base di ipoclorito di sodio. Il servizio sarà effettuato lunedì da Alea Ambiente. Si tratta, spiega il sindaco Claudio Milandri, di una misura stabilita "nell'ottica di diminuire maggiormentete le possibilità di contagio. Tale verrà effettuato con l'impiego della spazzatrice meccanica in tutte le strade che rientrano nel piano di spazzamento urbano. "Oltre alla chiusura di cimiteri, parchi pubblici, mercati, isole ecologiche abbiamo richiesto anche questo servizio per mettere in campo tutte le misure possibili per scongiurare la propagazione del virus", conclude il primo cittadino che si appella al buon senso dei cittadini: "Bisogna restare a casa". Per quanto concerne lo smaltimento di pannolini e pannoloni è previsto solo per questo periodo di emergenza un servizio a domicilio. Chi fosse interessato dovrà contattare l'ufficio tecnico del comune di Civitella (tel. 0543.984311) che provvederà a mettere in contatto l'utente con gli operatori Alea per l'attivazione del servizio.

