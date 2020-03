Civitella, mascherine per la Protezione Civile: il gesto di cuore di una tappezzeria di San Zeno

Macina a pieni regimi la macchina della solidarietà in questo periodo d'emergenza. La tappezzeria Ellepi di San Zeno ha donato al Comune di Civitella di Romagna 90 mascherine prodotte gratuitamente e manualmente dagli artigiani all’interno dell’azienda. Tali verranno consegnate ai volontari della Protezione Civile che da giorni svolgono servizi per la popolazione. Dal sindaco Claudio Milandri il ringraziamento all'azienda a nome di tutti i civitellesi.

Il primo cittadino ha ringraziato anche il personale dell’associazione di protezione civile “il Molino di Bertinoro & Civitella”. "Attraverso la rete di volontari coordinati dall’attivissimo presidente Gilberto Zanetti vengono svolti servizi importantissimi per la cittadinanza a partire dalla consegna di materiale informativo, dalle comunicazioni foniche in tutto il territorio fino alla consegna della spesa e dei farmaci agli anziani più in difficoltà". Nei giorni scorsi l'associazione ha donato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" 500 mascherine certificate per un valore di 2150 euro. "È bello sapere di poter contare sempre su di voi", sottolinea Milandri.

