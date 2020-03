Civitella, Premilcuore, Galeata e Santa Sofia: un iter comune per i "buoni spesa"

I Comuni di Civitella, Galeata, Premilcuore e Santa Sofia hanno concordato un iter comune per il "bando spesa". Le giornate di mercoledì e giovedì saranno dedicate agli adempimenti amministrativi, mentre venerdì 3 aprile sarà aperto l'avviso al quale inoltrare le richieste. La chiusura avverà il 7 aprile. L'indomani sarà convocata la commissione che provvederà alla stesura della graduatoria. Quindi dal 9 aprile partirà la consegna dei "buoni spesa". "La volontà - viene comunicato -. è stata quella di erogare i contributi entro i giorni delle festività pasquali per consentire ai nuclei familiari più fragili di vivere in modo dignitoso e sereno una festività che vivremo in maniera anomala, ma che è un momento importante per tutte le famiglie".

