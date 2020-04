Civitella, webinar settimanali gratuiti per combattere l'isolamento

Seminari online per tutti per destreggiarsi sulla rete ed affrontare con consapevolezza l’isolamento a causa della pandemia da Covid-19. A promuoverli e Regione Emilia Romagna. I prossimi appuntamenti sono in programma mercoledì (dalle 18 alle 19 " Analisi di una fake news con Filippo Sciucchini) e giovedì (dalle 18 alle 19 "Genitori digitali 1", per genitori di figli dagli 0 ai 13 anni, con Angela Maria Mesagna). A causa dell'emergenza sanitaria da covid-2019, Civitella ha dovuto interrompere i corsi "Pane e Internet" che si tenevano nei centri Auser, ma, informa l'assessore Francesco Samorani, "nella pagina di facebook di Pane e Internet potrete trovare tutti gli eventi ai quali partecipare. Gli interessati potranno segnalare il loro interesse o la partecipazione direttamente nella pagina dell’evento di Facebook. I webinar (o conferenze) si svolgeranno sulla piattaforma "Zoom"".

Per partecipare ai webinar occorre avere un computer, uno smartphone o un tablet e una connessione Internet: "se si usa un dispositivo Android o iOS (smartphone o tablet), bisogna scaricare l’app gratuita Zoom Cloud Meetings da Google Play Store o Apple App Store e quindi – il giorno e all’orario di inizio del webinar – collegarsi al link "https://bit.ly/webinarpaneeinternet" - spiega Samorani -. Se si usa un computer, il giorno e all’orario di inizio del webinar basta aprire un browser (preferibilmente Google Chrome) e collegarsi al link "https://bit.ly/webinarpaneeinternet". Sarà chiesto se visualizzare il webinar direttamente sul browser o scaricare l’applicazione (“download and run Zoom”). La piattaforma "Zoom" si scarica dal link "https://bit.ly/istruzioniZoom"".