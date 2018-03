Civorio bloccata dalla frana: i cittadini chiedono tempi certi per la riapertura della Provinciale

A seguito della riunione che si è svolta martedì mattina nella frazione di Civorio per parlare dei tempi e delle soluzioni per risolvere il problema della frana che è scesa sulla strada provinciale Provinciale 95 bloccandola e facendo esondare il torrente Borello, gli abitanti di Civorio chiedono a gran voce alla Provincia tempi certi per la riapertura. "I cittadini sono stati determinati e decisi a chiedere la riapertura della strada con urgenza - dichiara il vice sindaco di Civitella, Paolo Baldoni - e noi, cosi come i colleghi dell’amministrazione di Sarsina faremo tutto il possibile per sollecitare una soluzione. La gente ha necessità di avere una prospettiva certa, con tempi definiti. Il problema è sentito soprattutto da chi vive a monte, cioè dagli abitanti di Civorio, che quotidianamente usano questo collegamento per raggiungere il luogo di lavoro e le scuole ma anche dai cittadini di Ranchio. Ci auspichiamo quindi che la Provincia incominci i lavori per liberare la strada con urgenza".

