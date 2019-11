Qualità della vita, "Italia Oggi" premia Forlì-Cesena: balzo all'insù e titolo di regina di Romagna

Forlì-Cesena al primo posto in Romagna per qualità della vita. E' quanto emerge dall'indagine stilata da Italia Oggi e università La Sapienza. Il tradizionale studio di fine anno si è rifatto il look, per rimanere al passo con i cambiamenti economici e sociali e per individuare nuove chiavi di lettura sulla qualità della vita non solo in termini di contrapposizione Nord-Sud, ma anche di analisi "trasversale" dei fenomeni che interessano le grandi e piccole province italiane, molto diverse fra loro.

Nell’edizione 2019, sono state incluse informazioni statistiche più dettagliate sul tenore di vita; la dimensione servizi finanziari e scolastici è stata sostituita da quella "istruzione, formazione e capitale umano»; sono stati individuati nuovi "cluster" di analisi che hanno dato vita a cinque raggruppamenti di province omogenei in cui è possibile riscontrare caratteristiche simili. Forlì-Cesena ha chiuso al 21esimo posto a livello nazionale, guadagnando ben otto posizioni rispetto allo scorso anno. Ravenna e Rimni hanno perso rispettivamente tre posizioni, piazzandosi 57esima e 60esima.

Scorrendo i vari settori, nell'area affari e lavoro la nostra provincia è 11esima (14esima per tasso di occupazione). Forlì-Cesena è 11esima anche nella classifica della sicurezza sociale e personale (13esima nella classifica per morti e feriti a causa di incidenti stradali. E' invece 101esima nella graduatoria degli infortuni sul lavoro, 55esima in quella dei morti per tumore, 62esima per reati a sfondo sessuale. Per quanto riguarda invece il tasso di disoccupazione giovanile (15-21 anni) è 14esima. Nella classifica dei reati la provincia è 76esima, 78esima per i reati contro il patrimonio. Forlì-Cesena è 43esima per i reati connessi al traffico di droga, 86esima per scippi e borseggi, 26esima per furti d'auto, 91esima per furti in appartamento, 75esima per rapine in banca e negli uffici postali, 27esima per truffe e frodi informatiche.

Nella classifica del tempo libero che vede Rimini seconda, Forlì-Cesena è 25esima, 31esima per strutture dedicate al turismo, 17esima per sturtture dedicate al tempo libero, 24esima per agriturismi e 14esima per alberghi. Mentre è 37esima per ristoranti e 38esima per bar e caffetterie, 20esima per associazioni ricreative e culturali, 51esima per librerie.

Capitolo ambiente: Forlì-Cesena è 35esima, 43esima per concentrazione media annua di Pm10, 102esima per raccolta di rifiuti urbani, 28esima per densità di piste ciclabili e 56esima per disponibilità di aree pedonali, 71esima per densità di verde urbano e 40esima per raccolta differenziata. Nella classifica istruzione e formazione Forlì-Cesena è 26esima (26esima per partecipazione alla scuola dell'infanzia e 31esima per persone laureate. Infine per quanto riguarda il sistema salute è 66esima, per sottodimensione posti letto è 56esima, 83esima per sottodimensione apparecchiature diagnostiche, 61esima per posti letto in ostetricia e ginecologia, 82esima per posti letto in cardiologia, 30esima per posti letto nei reparti di oncologia.