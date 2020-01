Nomi, la classifica del 2019: vanno forte Leonardo e Sofia. E anche Anna torna di moda

Leonardo e Sofia in pole position anche nel 2019 nella speciale classifica dei nomi più gettonati dai genitori forlivesi. Viene così confermata la classifica del 2018, che segue l'andamento nazionale. Sulla base delle elaborazioni Istat condotte a partire dalle rilevazioni degli iscritti in anagrafica alla nascita, rispetto al passato, il 2018 aveva infatti visto in Italia il nome Francesco perdere la leadership che durava dal 2001, cedendo il trono del preferito a Leonardo, mentre per quanto riguarda l'universo femminile Sofia ha continuato ad essere il nome più diffuso.

Nel 2019 ci sono stati 762 nati residenti a Forlì, di cui 412 maschi e 350 femmine, mentre all'ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Vecchiazzano sono 925 i neonati che hanno emesso il primo vagito, di cui 494 sono maschi e 431 femmine. Sul fronte nome i genitori forlivesi restano legati al tradizionale, non facendosi contagiare dalla moda di nomi particolarmente stravaganti, magari composti, presi in prestito dall’estero o da vip.

Al top si conferma Leonardo: la città mercuriale ne ha visti nascere 18, mentre sono stati tredici i genitori che hanno dato il nome di Alessandro al proprio figlio. Conquistano il podio Lorenzo e Tommaso, con undici menzioni ciascuno. Seguono quindi Edoardo con dieci e Filippo con nove. Non si trovano tracce di Francesco, Giuseppe, Matteo e Antonio, nomi che hanno un uso prevalente nel Centro-Sud Italia. Perde fascino Riccardo, nel 2018 scelto da nove famiglie al pari di Alessio.

Per quanto riguarda i fiocchi rosa, sono dodici le famiglie che hanno optato per Sofia, nome di origine greca che significa “colei che è saggia e sapiente”. Dici Sofia e inevitabilmente vengono in mente la Loren, tra le più celebri attrici italiane della storia, e la campionessa di sci alpino Goggia. Riconquista il podio Anna, a quota nove insieme ad Anita. Seguono Martina, Aurora, Ginevra ed Emma, con sette menzioni ciascuna. Per sei volte le famiglie hanno scelto Anna, mentre continua ad essere di moda Adele, nome che ricorda la celebre cantante britannica.