Qualità della vita, Forlì-Cesena perde posizioni nella classifica del Sole. A trainare è la cultura

Forlì-Cesena perde sette posizioni nella classifica della qualità della vita 2018 stilata dal "Sole 24 Ore", piazzandosi al 25esimo posto. Il quotidiano di Confindustria si allinea alla classifica stilata a novembre da "Italia Oggi", con la provincia ad occupare la 29esima casella, quattro in meno rispetto all'anno precedente. È Milano a classificarsi in prima posizione come provincia più vivibile d’Italia, stando a 42 parametri che hanno visto il territorio perdere qualche colpo (si è tornati al piazzamento del 2016). I 42 parametri riguardano sei aree tematiche come "Ricchezza e consumi", "Affari e lavoro", "Ambiente e servizi", "Demografia e società", "Giustizia e sicurezza" e "Cultura e tempo libero". In Romagna balzo per Ravenna e Rimini: la città dei mosaici ha guadagnato dodici posizioni, occupando l'undicesima casella, mentre Rimini è salita dalla 27esima alla 20esima posizione.

Per quanto riguarda "ricchezza e consumi" Forlì-Cesena si piazza al 49esimo posto. Buono il decimo piazzamento nella classifica "affari e lavoro", col settimo posto nella classifica del tasso di disoccupazione giovanile (al primo posto c'è Bolzano). Per "ambiente e servizi" si scende al 38esimo posto, con un drammatico 101esimo posto alla voce "rischio idrogeologico" (le province dell'Emilia-Romagna si trovano tutte ultime in classifica). Da segnalare l'ottavo posto nella voce "Speranza di vita media nella nascita".

Per "demografia e società" si scende al 32esimo posto: questa è l'unica classifica che vede primeggiare le città del Sud, che si dimostra più giovane d'età rispetto al resto d'Italia. Nella graduatoria di "giustizia e sicurezza" bisogna scorrere fino al 43esimo posto per trovare Forlì-Cesena. Buon quattordicesimo posto nella voce "cultura e tempo libero", che vede Rimini primeggiare e Ravenna salire al 17esimo posto. Forlì-Cesena si distingue per il sesto posto per "sale cinematografiche" e il settimo per "offerta culturale" (numero di spettacoli ogni mille abitanti). Centesima posizione per numero di onlus.