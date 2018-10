Criminalità, la classifica annuale del Sole 24 Ore: Forlì-Cesena in 30esima posizione, calano i furti

Poco più di 4mila denunce ogni 100mila abitanti nella provincia di Forlì-Cesena. Un dato pressochè invariato, in calo dello 0.73% rispetto all'anno precedente, quando le denunce furono 4.046.27. A dirlo sono i dati forniti al Sole 24 Ore dal dipartimento per la Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, riferiti ai delitti denunciati nel 2017. Il trend della criminalità influenza la percezione della sicurezza sul territorio, anche se guardando la distribuzione delle denunce per provincia le differenze locali sono molto accentuate.

Nella classifica sull’attività delittuosa del 2017, spicca Milano, dove si registra la maggior incidenza di reati ogni 100mila abitanti (7.237,74 illeciti all’anno), seguita subito dopo da Rimini (6951). Forlì-Cesena occupa la trentesima posizione con 15828 denunce (nel 2016 15945 denunce ogni 100mila abitanti), mentre Ravenna la 16esima piazza (4.689,21 illeciti e 18351 denunce). "Nel 2017 - viene spiegato dal quotidiano economico in un articolo a firma di Michela Finizio - sono stati commessi e denunciati in media 6.650 reati ogni giorno, circa 277 ogni ora. A Milano, Rimini e Bologna si concentra la maggiore densità di segnalazioni alle autorità. Nel capoluogo lombardo, in particolare, si rilevano in media 27 fatti criminosi all'ora. L'ultima mappa della criminalità resa disponibile dal ministero, comunque, ha confermato il trend al ribasso in corso dal 2013: seppur con numerose differenze su base provinciale, anche l'anno scorso si è registrato un calo delle denunce del 2,3% annuo su scala nazionale".

Furti

I furti a livello nazionale, che come ogni anno, rappresentano il grosso delle denunce pervenute (circa 1,27 milioni, più della metà sul totale), scendono ancora del 6% rispetto agli anni precedenti, in particolare quelli nelle abitazioni (-9%). Forlì-Cesena occupa la 22esima posizione (lo scorso anno era in ventesima), con 2207.59 denunce ogni 100mila abitanti (8702 totali), con una flessione del 6,9% rispetto allo scorso anno (2.371,93, mentre nel 2016 erano 2.775,46). Sono 223 i furti con destrezza denunciati ogni 100mila abitanti (205 lo scorso anno), mentre quelli di auto sono 35 (in calo del 13,21%).

Forlì-Cesena occupa la 17esima posizione (lo scorso anno era l'undicesima) nella classifica dei furti in abitazione (471,3 denunce ogni 100 abitante contro le 547,6 dell'anno precedente e le 719 del 2015), mentre l'ottava per furti negli esercizi commerciali (237,45 a fronte dei 241,66 del dato precedente, in calo del 1.68%). In aumento gli scippi denunciati (13,446, con una crescita del 26,19%), mentre le rapine sono calate del 19,64% (58esima posizione e 90 casi denunciati, mentre nel 2016 furono 112).

Altri reati

In calo anche le truffe e frodi informatiche (220,20 denunce ogni 100mila abitanti, rispetto alle 223.82 dell'anno precedente). Le associazioni per delinquere sono 0,507 ogni 100mila abitanti, le estorsioni 13,95 (in crescita dell'1,85%), mentre i casi di usura 0,50 ogni 100mila abitanti. Sono invece 1,2 per 100mila abitanti i casi di tentati omicidi.