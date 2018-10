Nel nome di Claudio Chieffo: un parco ricorderà il cantautore forlivese

Proseguono i momenti a ricordo del proprio concittadino Claudio Chieffo. Già nel corso del 2017, anno in cui ricorreva il decennale della scomparsa, la città mercuriale si era mobilitata per ricordare il cantautore e insegnante forlivese, compositore e artista affermato a livello internazionale oltre che educatore profondamente amato da tanti suoi concittadini e non solo. Verrà quindi intitolata a suo nome l'area verde che si trova tra via Giovanni Acquaderni e Via Elisabetta Piolanti, a Forlì. Al momento, in programma per sabato alle 16, interverranno il sindaco Davide Drei, il vescovo della Diocesi Forlì-Bertinoro Livio Corazza e i familiari di Claudio. La cittadinanza è invitata.