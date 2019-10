Clima, il sindaco incontra i Friday for future: "Dialogo costruttivo"

Avevano richiesto attraverso una lettera un incontro col sindaco Gian Luca Zattini. Il primo cittadino, affiancato dall'assessore Giuseppe Petetta, ha aperto venerdì mattina le porte del suo ufficio ai ragazzi del "Friday for future". "È stato un momento di dialogo costruttivo, che ci ha permesso di confrontarci sulle tematiche ambientali e soprattutto su ciò che il Comune può realmente fare a sostegno del clima e dell’ambiente", commenta il primo cittadino, ringraziandoli per "l'impegno, le iniziative ed i suggerimenti finalizzati al contrasto del cambiamento climatico nel nostro territorio".

I Fridays For Future Forlì avevano chiesto "chiarezza su come il Comune intende affrontare la crisi climatica in atto, riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale con la mozione del 29 luglio", impegnando il sindaco e la giunta “ad assegnare la massima priorità al contrasto al cambiamento climatico nell’agenda dell’amministrazione comunale, tenendo presente gli effetti che questa comporterà sul clima”.