Auto in Piazza, Cna e Confartigianato: "Progetto anacronistico. Zattini batta un colpo"

Il sindaco Gian Luca Zattini "faccia chiarezza e batta un colpo" sull’apertura al traffico di piazza Saffi. Per Cna e Confartigianato "la confusione regna sovrana" e aggiungono: "Le associazioni del commercio si arrogano il merito di aver proposto di aprire la piazza alle auto, e rivendicano questa come una vittoria. A onor del vero, come Cna Forlì-Cesena e Confartigianato Forlì abbiamo sempre partecipato a tutti gli incontri promossi dall’amministrazione sul centro storico, essendo titolati come se non più di altri visto il peso associativo (i numeri non sono una suggestione) a intervenire sulla materia. Questo alla luce della numerosità dei nostri associati, molti dei quali pubblici esercizi e attività commerciali, oltre alle botteghe artigiane".

Per Cna e Confartigianato, quello sul tavolo dell’amministrazione "è un progetto del tutto anacronistico nel 2019. Tenendo conto dell’evoluzione dei consumi, delle abitudini delle famiglie, e non ultima dell’aumentata sensibilità ambientale. La città, e con essa il suo centro storico, è di tutti. Delle imprese, oltre che dei tanti cittadini residenti e non, comprese le migliaia che venerdì erano proprio in piazza Saffi a manifestare per il clima. Anche alla luce di questo, ridurre la discussione ad auto sì/auto no in piazza Saffi denuncia una visione di scarso respiro".

"Non è il nostro progetto", rimarcano Cna e Confartigianato, che chiedono "un confronto trasparente con tutte le associazioni. Evitiamo mosse propagandistiche rispetto ai lavori di un tavolo che sta affrontando temi ben più strategici e di prospettiva, come riqualificazione della rete commerciale attraverso incentivi e disincentivi, residenzialità e rigenerazione urbana, sicurezza e antidegrado, animazione e valorizzazione coinvolgendo le diverse anime della città, oltre a mobilità e accessibilità. Chiediamo al sindaco Zattini di fare chiarezza verso l’opinione pubblica, riportando al più presto l’approfondimento sui singoli temi all’interno dei tavoli di confronto".