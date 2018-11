Motivazione e collaborazione: la lezione di Andrea Zorzi ai giovani al Cna Day. Jovanotti: "Credete in voi stessi"

Graditissimo l’omaggio che Cna Forlì città ha offerto alla cittadinanza, in occasione del 21esimo Cna Day che si è tenuto martedì con due significativi momenti, entrambi al teatro Diego Fabbri. Nella mattinata, circa 500 studenti di 23 classi degli Istituti professionali e non del comune di Forlì, hanno partecipato all’evento “Il talento sei tu (anche se ancora non lo sai)”, condotto da Andrea Zorzi e dalla formatrice Alice Alessandri di Passodue ed avente a tema lo sport come metafora della capacità di esprimere i propri talenti. Erano presenti il Liceo Scientifico F. Paulucci di Calboli, il Liceo Classico Morgagni, l’Istituto Tecnico Economico C. Matteucci (Ragioneria), l’Istituto d’Istruzione Superiore Saffi Alberti (Itas), l’Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi (Itis), l’Istituto Professionale Roberto Ruffilli, il Centro di Formazione Professionale Don Bosco Associazione Cnos-Fap e l’Enaip Forlì-Cesena.

Di particolare interesse le testimonianze portate dagli sportivi locali Nicole Bandini, campionessa di windsurf, Matteo e Giacomo Guardigli, velisti, dalla triatleta Giovanna Rossi e dal ciclista Augusto Baldoni che hanno motivato i ragazzi all’impegno ed alla costanza nel perseguire i propri obiettivi. Significativo ed apprezzato un videomessaggio di Jovanotti, che ha spronato i ragazzi a credere in se stessi ed a dotarsi continuamente di traguardi da raggiungere. In serata, invece, è andato in scena lo spettacolo, aperto alla cittadinanza, “La leggenda del pallavolista volante”, con Andrea Zorzi e l’attrice Beatrice Visibelli, che si è focalizzato sulla motivazione e sulla collaborazione. Attraverso la biografia del campione si è riscoperto il potenziale umano dello sport con l’idea che anche nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si possa arrivare da nessuna parte.

Particolarmente toccante, il ricordo che Zorzi ha dedicato all’amico e collega Vigor Bovolenta, scomparso prematuramente qualche anno fa. Al termine della serata, si è svolta una cerimonia nella quale alcuni sportivi forlivesi hanno premiato altri sportivi del “sistema Cna”: l’ex cestista Rod Griffin ha consegnato il riconoscimento a Laura Giammarchi, giocatrice in serie A nella OMSA di Faenza; il prof. Alessandro Talamelli, appassionato di triathlon ha premiato Carlo Parrinello, appassionato triatleta, l’ex pallavolista Cinzia Flamigni ha premiato Paola Sansoni, vicepresidente nazionale di CNA ed ex giocatrice e l’assessora allo sport del comune di Forlì Sara Samorì ha consegnato il premio a Daniele Mazzoni, maestro di arti marziali e difesa personale.