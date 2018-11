Cna Day Forlì, ultimi posti disponibili per lo spettacolo di Andrea Zorzi

Ultimi posti disponibili per lo spettacolo di Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli, “La leggenda del pallavolista volante”, che si terrà al Teatro Diego Fabbri di Forlì martedì alle 21, evento dedicato agli associati di Cna Forlì città e aperto alla cittadinanza. "La leggenda del pallavolista volante", che vanta oltre 150 repliche, focalizza il proprio messaggio sulla motivazione e sulla collaborazione ed è costruito non solo per un pubblico sportivo.

Questo spettacolo è un affresco teatrale, dove la vicenda personale si intreccia alla storia ed al costume, dove la luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un paese. Attraverso la biografia di un campione, riscopriamo con leggerezza la filosofia ed il potenziale umano dello sport con l’idea che anche nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si possa arrivare da nessuna parte.

Lo spettacolo fa parte del programma del 21esimo Cna Day di Forlì città, che vedrà al mattino un altro momento significativo dedicato allo sport, rivolto agli studenti delle scuole superiori. L’ingresso allo spettacolo "La leggenda del pallavolista volante" è gratuito e aperto alla cittadinanza. Per informazioni rivolgersi a Paola Strocchi (telefono 0543 770100; email paola.strocchi@cnafc.it) e Sabrina Imolesi Casadei (telefono 0543 770101; email sabrina.imolesi@cnafc.it).