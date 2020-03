Cna rinnova l’impegno contro la violenza di genere: donazione alla Casa Rifugio

In occasione della Giornata Internazionale della donna, Cna Forlì-Cesena conferma una importante iniziativa di sostegno alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere. Viene rinnovato quindi il sostegno alle attività che le istituzioni svolgono sul territorio per contrastare la violenza contro le donne ed aiutare le vittime di violenza e maltrattamenti, sia per quanto riguarda la realtà di Forlì, che per quanto riguarda la realtà di Cesena. Da tanti anni l'associazione destina le risorse rivolte all’acquisto dei tradizionali omaggi per l’8 marzo a sostenere una iniziativa a sostegno delle donne.

Le due donazioni sono destinate alla Casa Rifugio gestita dal Centro Donna del Comune di Forlì, e ai servizi di supporto alle vittime di violenza di Cesena. Cna ha inoltre dato la propria disponibilità a collaborare con i Centri Donna di Forlì e Cesena, la cui valenza è di carattere comprensoriale, per informare e sensibilizzare imprenditori e i cittadini sul tema e per informare sui servizi esistenti sul territorio, ed a cui è possibile rivolgersi in caso di necessità. Iniziativa purtroppo quanto mai attuale, come testimoniano i dati divulgati nei giorni scorsi, che vedono i casi di maltrattamento in aumento nel nostro territorio.

"Già in diverse occasioni abbiamo promosso e collaborato a iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne - sottolinea la presidente di CnaImpresa Donna Forlì-Cesena, Elena Balsamini -. È un impegno che rinnoviamo e del quale come imprenditrici associate a Cna andiamo particolarmente orgogliose, perché crediamo sia necessario tenere alta l’attenzione su questi temi, che si intrecciano con la possibilità per le donne di costruire propri percorsi autonomi di vita. Oggi sono 3.000 le imprenditrici associate a Cna Forlì-Cesena su un totale di 10.900 soci; i settori in cui le imprenditrici sono più presenti sono il settore dei servizi alla comunità per il 24%; il settore benessere per il 16%; la produzione per il 13% e l’alimentare per il 14%".

"Cna Forlì-Cesena - spiega il presidente territoriale Lorenzo Zanotti - è una rete articolata, alla quale fanno riferimento oltre 40.000 cittadine e cittadini, considerando i nostri collaboratori, le imprese associate e i loro dipendenti, nonché i pensionati aderenti. Insieme possono costituire una massa critica significativa per portare avanti azioni importanti su vari versanti. Il contrasto alla violenza di genere è uno di questi: infatti tutti insieme, donne e uomini, possiamo dare un contributo a combattere la violenza, partendo dal favorire un grande cambiamento culturale. Lo facciamo sostenendo concretamente importanti servizi di contrasto e sensibilizzazione nelle due città in cui le nostre imprenditrici sono più presenti: Forlì e Cesena".